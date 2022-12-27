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İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Asayiş 27.12.2022, 23:13
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Aralık saat 02.49’da, Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu yönünde bildi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.