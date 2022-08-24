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İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Asayiş 24.08.2022, 21:12
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 06.30’da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yine dün Çeşme ilçesi açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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