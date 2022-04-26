İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Nisan saat 05.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-311) tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 06.30 sıralarında Foça ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-311) tarafından lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.