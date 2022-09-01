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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Asayiş 01.09.2022, 19:55
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 12.45’te, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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