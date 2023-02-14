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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz gömen kurtarıldı.
Asayiş 14.02.2023, 00:35
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz gömen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Şubat saat 07.25’te, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.