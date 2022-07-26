İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarılırken, 22 göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 25 Temmuz saat 02.50’de, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen fiber tekne içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı. 25 Temmuz saat 05.55 ve 06.20’de ise Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalanırken, yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.