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İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR'İN KARABURUN İLÇESİ AÇIKLARINDA, YUNANİSTAN TARAFINDAN ÖLÜME TERK EDİLEN 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
Asayiş 21.08.2020, 00:53
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İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ağustos tarihi saat 11.25 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirlenen can salları içerisindeki toplam 41 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiye çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık taramasından geçti. Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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