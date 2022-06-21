banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

İzmir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı, 32 göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Asayiş 21.06.2022, 00:24
İzmir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı, 32 göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Haziran saat 01.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 18 Haziran saat 04.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu