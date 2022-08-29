İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26-28 Ağustos tarihlerinde Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplamda 386 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili ve Foça ilçesi açıklarında 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.