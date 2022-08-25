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İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Asayiş 25.08.2022, 21:07
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 25 Ağustos saat 04.35’te, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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