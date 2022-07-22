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İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Asayiş 22.07.2022, 21:30
İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Temmuz günü saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-907 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, 22 Temmuz günü saat 03.55 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bottaki 67 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-81 tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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