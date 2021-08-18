banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kanada, Taliban'ı tanımayan ilk ülke oldu
Kanada, Taliban'ı tanımayan ilk ülke oldu
İstanbul'da 7 ilçede sular kesilecek
İstanbul'da 7 ilçede sular kesilecek
Marcao, özür diledi!
Marcao, özür diledi!
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu

İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Asayiş 18.08.2021, 07:43
İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, durdurulan lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yorumlar (0)
31°
açık