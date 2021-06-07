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İzmir açıklarında 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 131 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 07.06.2021, 21:17
İzmir açıklarında 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 131 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Haziran saat 18.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. 5 Haziran 16.02 sıralarında ise Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında 2 can salı içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen, 2 Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ayrıca, 6 Haziran saat 05.40 ve 06.30 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki toplamda 58 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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