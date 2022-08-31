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İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı
İzmir’in Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 35 göçmen ise yakalandı.
Asayiş 31.08.2022, 23:39
İzmir’in Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 35 göçmen ise yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 29-30 Ağustos tarihlerinde, Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salları ve botlar içerisindeki toplamda 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen lastik bot içerisindeki 35 göçmen ekiplerce yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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