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İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 104 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 08.07.2022, 13:56
İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 104 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Temmuz saat 10.15 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında 1 lastik bot ve 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 1 lastik bot ve 3 can salı içerisindeki toplam 104 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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