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İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 27.05.2021, 20:38
İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bugün saat 02.20 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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