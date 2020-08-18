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İzmarit yangını doğalgaz kaçağı paniği yaşattı
HATAY’DA, İZMARİT ÇÖPÜNÜN NEDEN OLDUĞU YANGIN DOĞALGAZ KAÇAĞI PANİĞİ YAŞATTI.
Asayiş 18.08.2020, 16:30
Hatay’da, izmarit çöpünün neden olduğu yangın doğalgaz kaçağı paniği yaşattı.
Olay, Antakya ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. İzzet Güçlü Caddesi’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından atılan izmarit çöpü, yol kenarında bulunan su tahliye borusunun alev almasına neden oldu. Görenler tarafından doğalgaz kaçağı düşüncesiyle panik yaşatan yangının ardından olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında caddede trafik kilitlendi.
Alevlerin söndürülmesinin ardından kilitlenen trafik yeniden normale döndü.
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