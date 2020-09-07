Son Dakika
Bitlis'te TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde kadın yapılanmasından sorumlu terörist etkisiz hale getirildi
İzmarit meyve bahçesini yaktı
TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN ERKEN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN YANGINDA, MEYVE BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ.
Asayiş 07.09.2020, 09:58
2
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, meyve bahçesi zarar gördü.
Olay, Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi 113. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bahse konu adresteki meyve bahçesinde sigara izmaritinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, kuru otların tutuşmasıyla büyüdü. Tedirginlik yaşayan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.
Alevler söndürülürken, bahçedeki ağaçlar büyük zarar gördü.
26°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
|İmsak
|05:01
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25