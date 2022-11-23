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İzinsiz keçi avı pahalıya patladı, çeyrek milyon lira cezadan kaçamadılar
Sivas’ta koruma altında olan 5 yaşında ki yaban keçisini avlayan şahıslara toplamda 256 bin lira para cezası kesildi.
Asayiş 23.11.2022, 13:52 23.11.2022, 14:24
Edinilen bilgilere göre olay Karacaören genel avlağında meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şahsın yaban keçisi avladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahada denetimlerde bulunan ekipler 4 şahsın kaçak yollarla koruma altında olan yaban keçisini avladıklarını tespit etti. Avlak yerinde kota almadan avlanmaktan şahıslara bin 621’er lira idari para cezası kesildi. Keçiyi vurduğu belirlenen kişiye ise 250 bin TL tazminat cezası verildi. Şahıslara toplamda 256 bin 484 TL para cezası uygulandı.