İzinsiz kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Konuk mahallesi Salihiye Höyüğü’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Konuyla ilgili Jandarma dedektifleri ile birlikte yapılan faaliyet sonucunda A.Ş. A.A., Ş.A., N.K., M.A., A.T. ve T.Ş. isimli şüphelilerin kazı yaptıkları görüldü. Şüpheliler, kepçe ile kazı yaptıkları esnada 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen fincan, 1 adet ortası oyuk taş, 1 adet bıçak, 2 adet el telsizi, 1 adet kurusıkı tabanca, 28 adet kurusıkı fişek, 109 adet 9 mm fişek ve 2 adet tabanca şarjörü ile birlikte yakalandı.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki malzemeler Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.