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İzinsiz kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 kişi jandarma ekiplerinin operasyonunda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 20.08.2021, 12:10
İzinsiz kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 kişi jandarma ekiplerinin operasyonunda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük ilçesine bağlı Memeceler Köyü Balcak Kayası mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kazı yapıldığı iddia edilen bölgeye operasyon düzenledi. Yapıla operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Sakarya’dan geldiklerin tespit edilen 8 kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Şahısların kazı sırasında kullandıkları kazma, kürek, çekiç, nacak, bakır arama çubuğu, ip merdiven ve halat gibi malzemelere el konuldu.

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