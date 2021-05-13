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İzinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 13.05.2021, 01:52
İzinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Daday ilçesi Alipaşa köyünde devriye faaliyeti sırasında Honsalar Tepesi Tümülüsü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan M.A, U.A, S.B, M.K, E.A, M.T. ve M.G’yi suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 3 adet bıçak ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler jandarma görevlilerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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