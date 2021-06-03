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İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

Hatay’ın Defne ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Asayiş 03.06.2021, 15:30
İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

Hatay’ın Defne ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Döver Mahallesi’nde bulunan Ard Kinise mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Ard Kinise mevkiinde yapılan çalışmalar sonucunda, H.G., U.T., M.E., E.K., S.L. ve M.K. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaptıkları esnada suç eşyaları olan 2 adet alan tarama cihazı, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet jeneratör ve muhtelif sondaj malzemesi ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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