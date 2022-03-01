‘İzinsiz Bank’ davasında tosuncuktan savunma: “TDK’ya göre bank kelimesi oturaktır”

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan ‘tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın savunmasında, “Türk Dil Kurumu sözlüğünde bank sözcüğünün anlamı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben oturağı da kastetmiş olabilirim, başka bir şeyi de kastetmiş olabilirim” diyerek banka ibaresini değil bank ibaresini kullandığını söyledi.

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık Mehmet Aydın’ın avukatı salonda hazır bulundu.

“Banka anlamında kullanılmadı”

Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Aydın, “Çiftlik Bank ismi bir tabela ismiydi. Resmi adı değildi. Banka anlamında kullanılmamıştır” dedi. Sanık Mehmet Aydın ise, “BDDK’nın asıl dava açması gerekenler bizim Çiftlik Bank tabelasını kullanmamızı kabul eden belediyelerdir. Ben bu firmayı kurduğumda cebimde 10 bin TL sermayem vardı. Ben Türk Patent Enstitüsü’ne başvurdum ve ‘bu ismi almak istiyorum’ dedim. Onlar da bir sakınca görmedi. Ve Çiftlik Bank markasını adıma tescil ettim. Marka adını 18 ay boyunca kullandım. Reklamını da yaptım. Ben ulusal kanallarda, web sitelerinde reklamını yaptım. Tesislerinde bu ismi tabelalarda kullandım. Herhangi bir sorun çıkamadı” dedi.

“TDK’da bank kelimesi oturak anlamına geliyor”

Bu süreçte kendisine hiçbir uyarı yapılmadığını belirten sanık, “Hakkımda davalar açılınca bu dava da açıldı. Bankacılık Kanunu’nda banka ibaresinin kullanılması yasaklanmış. Halbuki ben bank ibaresini kullandım. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde bank sözcüğünün anlamı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben oturağı da kastetmiş olabilirim, başka bir şeyi de kastetmiş olabilirim. Ancak ben banka ibaresini kullanmadım” diye konuştu.

“Banka izlenimi oluşmuştur”

Bunun üzerine söz alan BDDK avukatı, “Banka adının kullanılmasıyla suç oluşmuştur. Banka izlenimi oluşmuştur. Sanık beyanında banka adını değil bank adını kullandığını söylemiştir. Yabancı dilde banka anlamına gelen bank sözcüğü kullanılmıştır. Suç maddi anlamda gerçekleşmiştir” dedi. Sanık Mehmet Aydın’ın avukatı Mehmet Keske ise, müvekkilinin para alma yatırma yönünden hiçbir reklam yapmadığını, sadece hayvancılık faaliyetleri ile ilgili reklam yaptığını söyledi.

Ara kararını oluşturan mahkeme, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak, reklamların hangi ulusal kanallarda yayınlandığının kanallardan sorulmasına, Çiftlik Bank adı altında yapılan faaliyetlere dair oluşturulan web sitelerine ilişkin tespit yapılmasına ve rapor oluşturulmasına karar verdi. Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank adına dair herhangi bir marka patent başvurusu yapılıp yapılmadığının da Türk Patent Enstitüsü’ne sorulmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın Fame Game Ticaret Sanayi A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti isimli şirketlerin yetkilileri oldukları anlatılıyor. Sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yaptıkları paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde, bu organizasyonun ticari markasını taşıyan ürünlerin üzerinde bir kısım ulusal olan televizyonlarda gösterilen reklamlarda, ‘Bank’ ifadesini kullandıkları belirtiliyor.

BDKK raporunda da açıklandığı şekilde sanıkların, ‘Bank’ ifadesini kullanmak için 5411 sayılı yasa gereğince ilgili kurumlardan herhangi bir izin almadıklarının tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, sanıkların herhangi bir şekilde izin almadan ‘Bank’ kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullandıkları vurgulanıyor. İddianamede, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.