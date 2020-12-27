İzin belgeleri olan ancak maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin yaptığı denetimlere takılan vatandaşlara maske takmadıkları için idari para cezası uygulandı. Öte yandan cezai işlem uygulanan vatandaşların sokağa çıkmak için izin belgeleri olduğu öğrenildi.
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin yaptığı denetimlere takılan vatandaşlara maske takmadıkları için idari para cezası uygulandı. Öte yandan cezai işlem uygulanan vatandaşların sokağa çıkmak için izin belgeleri olduğu öğrenildi.
Arnavutköy’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, izin belgesi ve maskesi olan vatandaşların geçişine izin verirken, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Uygulama noktasındaki denetimlerde durdurulan bir aracın içerisinde maskesiz şekilde seyahat eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar araç içerisinde oldukları için maske takmadıklarını söyledi. Polis ekiplerinin maske takıp araçtan inmelerini söylemesi üzerine yanlarında maske olmadığı tespit edilen şahıslara maske verilerek idari para cezası uygulandı.Öte yandan vatandaşların sokağa çıkmak için izin belgeleri olduğu öğrenildi.
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