İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
İZMİR'DE RAYLI SİSTEM İZBAN'DA SİGARA İÇİP ŞARKI SÖYLEYEN İKİ KİŞİYE 13 BİN LİRAYA YAKIN PARA CEZASI UYGULANDI.
İzmir’de raylı sistem İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen iki kişiye 13 bin liraya yakın para cezası uygulandı.
İzmir’deki raylı toplu taşıma sistemi İZBAN’da bir grup gencin maske takmadıkları, İZBAN’da sigara içip şarkı söyledikleri görüntülendi. Grubun çevreye verdiği rahatsızlık bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde İZBAN’a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü. Öte yandan grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.
13 bin liraya yakın ceza
İZBAN’da sigara içen,yüksek sesle şarkılar söyleyen gruptan iki kişi, polis tarafından yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Cem K. ile Gökçen Ö.’ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487’şer lira, toplamda 12 bin 974 lira para cezası kesildiği öğrenildi.
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