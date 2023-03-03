İyilik yolunda kaza: 2 çocuk babası yardım gönüllüsü hayatını kaybetti

Hatay Hassa’da yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Mucaf, depremzedelerin yardıma koşarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Mucaf’tan geriye depremzedelere yardım dağıttığı görüntüler kaldı

Kahraman Maraş ve Hatay’da meydana gelen 3 büyük depremin ardından 11 ilde çok sayıda can ve mal kaybı yaşandı. En çok etkilenen illerden Hatay’ın Hassa ilçesinde gönüllü hayırseverlik yapan bir grup vatandaş depremzedeler için bir araya geldi. Yıllardır gönüllülük yapan Mustafa Mucaf (27) da depremzedelere yardım eli uzatmak için ekibe dahil oldu. Kaza gecesi Mucaf, yardıma kendisinin çıkmak istediğini belirterek, bu zamana kadar aralarında tutulmayan bir isim listesinde adının yazdığını söyledi. Arkadaşları da onun hangi isim listesinde olduğunu anlamaya çalışırken, Mucaf’ı kırmadılar. Arkadaşlarının onayını alan Mucaf bir diğer gönüllü Valid Topaloğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelip, depremzedeler için Hassa’dan yola çıktılar. Topaloğlu’nun kontrolündeki araç, Kırıkhan yolunda önünde bulunan araca çarptı. Kazanın etkisiyle 2 çocuk babası Mucaf, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralandı.

Gönüllü olarak bir araya gelen hayırseverlerden Vahit Şıhlar, “Biz bulunduğumuz yörede yardım yapmak için bir araya gelerek gönüllü olarak yardım yapıyoruz. Bu gurubumuzda çiftçiden tutun memuruna kadar bir çok gönüllü var. Biz uzun süre önce bir araya geldik ve 12 ay boyunca yardıma koşuyoruz. Şimdi yaşanan deprem dolaysıyla hızlıca organize olduk ve çalışmalarımızı yürüttük” dedi.

“Sanki öleceğini biliyordu”

Şıhlar,” Mustafa kaza geçirdiği gün yardım yapmak için çok istekliydi. Yardıma gitmek için yeleğini giymişti. Hatta kendisinin isminin yazıldığını söyleyip duruyordu. Fakat biz bu zamana kadar aramızda isim listesi tutmadık. Zaten bir araya geldikten sonra görevlendirilip yardım yapmak için dağıtıma çıkıyoruz ama Mustafa sürekli kendisinin isminin yazıldığını ifade edip durdu. Daha sonra yola çıktılar. Bir müddet sonra maalesef Mustafa’nın trafik kazası geçirdiğini duyduk. Olay yerine gittik, Mustafa’nın hayatını kaybettiğini öğrendik. Valid kardeşimizde ağır yaralandı. Mustafa inşallah şehitlik makamını almıştır. Mekanı cennet olsun. Çünkü Mustafa 12 ay boyunca elinden geldiğince yardıma ihtiyacı olan vatandaşların umudu oluyordu” diye konuştu.

Hayırsever Mehmet Antep ise ”Mustafa sürekli iyilik yapmak için koşuyordu. Kendisi kaza yaptığı gün, sürekli isminin listede yazıldığını söyleyip duruyordu. Biz de bu zamana kadar isim listesi tutmadığımız neden bahsettiğini anlamadık. Depremzedelere yardım etmek için yola çıktı. Sonra trafik kazası geçirdiği öğrendik. Olay yerine gittim, Mustafa’nın hayatını kaybettiğini öğrendim” dedi.