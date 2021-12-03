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İyiliğe 5 bıçak darbesiyle, gaspla ihanet: Çift ağır yaralı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde maddi durumu kötü olduğu için yardım ettikleri kişi, aileyi evinde gasp etti. Aileden bir kişiyi sert cisimle kafasına vurarak bayıltan, eşini de 5 yerinden bıçaklayan kişi, evdeki değerli eşyaları alıp kaçtıktan sonra, polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 03.12.2021, 11:48
İyiliğe 5 bıçak darbesiyle, gaspla ihanet: Çift ağır yaralı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde maddi durumu kötü olduğu için yardım ettikleri kişi, aileyi evinde gasp etti. Aileden bir kişiyi sert cisimle kafasına vurarak bayıltan, eşini de 5 yerinden bıçaklayan kişi, evdeki değerli eşyaları alıp kaçtıktan sonra, polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay 29 Kasım günü ilçeye bağlı Kahramandere Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Kadriye Atasoy ile emekli öğretmen eşi Necati Atasoy, evde oturdukları sırada zil çaldı. Kapıyı açan Necati Atasoy, karşısında iş yerindeki temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için bir çok kez yardımda bulundukları Kemal K. (40) ile karşılaştı. Kemal K., Atasoy’a cep telefonunu iş yerinde unuttuğunu söyleyerek birlikte gidip alma teklifinde bulundu. Necati Atasoy’un ’Sabah alırız’ yanıtı üzerine talihsiz adamı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu sert bir cisimle bayıltan Kemal K., daha sonra eşinin yardımına koşan Kadriye Atasoy ile karşılaştı. Kadriye Atasoy ile boğuşan şüpheli, daha sonra kadını 5 bıçak darbesi ile yaraladı.

Evdeki değerli eşyaları alarak kaçtı

Atasoy çiftinin öldüğünü düşünen Kemal K., evde bulunan cep telefonu, nakit para ve altın gibi değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan çift sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Necati Atasoy, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olarak tedavisine devam edilen Kadriye Atasoy’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis peşine düştü, kısa sürede yakalandı

Olayla ilgili şüpheliyi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Kemal K.’nin peşine düştü. Aileye dehşeti yaşatan Kemal K., İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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