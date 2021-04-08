İYİ Partili Yılmaz ve eşi Meclisteki kazada yaralandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, TBMM’nin Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Durmuş ve eşi ambulans ile hastaneye götürüldü.