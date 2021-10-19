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İYİ Parti’li Koray Aydın, ‘Siyasi cinayetler işlenebilir’ iddialarına ilişkin Başsavcı Vekiliyle telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ‘Siyasi cinayetler işlenebilir’ iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alpaslan Tufan’la telefonda görüştü.

Asayiş 19.10.2021, 12:47
İYİ Parti’li Koray Aydın, ‘Siyasi cinayetler işlenebilir’ iddialarına ilişkin Başsavcı Vekiliyle telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ‘Siyasi cinayetler işlenebilir’ iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alpaslan Tufan’la telefonda görüştü.

Aydın, eski Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş ile gazeteci İsmail Saymaz’ın açıklamalarından sonra böyle bir beyanda bulunduğunu kaydetti.

Aydın’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Karadeniz programında yaşanan olayları da hatırlattığı belirtildi. Telefon görüşmesinde, “Eski istihbaratçılardan bu yönde beyanlar geliyor. Tüm bunlara bakarak deneyimli bir siyasetçi olarak öngörüde bulundum. Ancak ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Elimde belge yok” dediği öğrenildi.

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