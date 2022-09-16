İYİ Partili Gençlik Kolları Başkanının karıştığı feci kaza kamerada

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Ozan’ın kullandığı otomobil, kamyonun altına girdi. Gençlik Kolları Başkanı yaralanırken, yanında bulunan 25 yaşındaki İYİ Parti Kaynarca İlçe Teşkilatı Yöneticisi Serkan Çavdar hayatını kaybetti. Feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Doktor Hasan Akgün Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Ozan (27) idaresindeki 06 CDL 712 plakalı BMW marka otomobil, hastane kavşağı istikametine dönüş yapmak isteyen İ.K. (47) idaresindeki kamyonun altına girdi. Otomobilin, kamyona adeta ok gibi sağlandığı kaza sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında sürücü Ozan, yaralı şekilde araçtan kendini dışarıya attı. Otomobil içerisinde sıkışan İYİ Parti Kaynarca İlçe Teşkilatı Yöneticisi Serkan Çavdar ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Serkan Çavdar kaldırıldığı Kaynarca Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gençlik Kolları Başkanının ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Feci kaza kamerada

Kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde; hastane kavşağı istikametine doğru dönüş yapmak isteyen ve yolu yarılayan kamyona, hızla gelen otomobilin adeta ok gibi saplandığı anlar yer aldı. Daha sonrasında otomobil sürücüsünün yaralı şekilde araçtan dışarıya kendini attığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüntüye yansıdı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Çavdar, Kaynarca Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulaklı Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Kaza sonrasında İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan başta olmak üzere birçok partili, hayatını kaybeden Çavdar ve yaralanan Ozan için sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.