İYİ Parti’den sahte belgeyle milletvekili aday adayı oldu

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı sahte evraklarla aday adayı olan üyeyi partiden ihraç ederek disipline sevk etti.

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İYİ Parti’de aday adaylığı başvuru süreci 24 Mart Cuma günü sona erdi. Aday adaylığı başvuruları sona erdikten sonra İYİ Parti Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi aday adayları ile çeşitli programlar düzenlemeye başladı. 50 ismin aday adaylığı başvurusu yaptığı Kocaeli’de ilginç bir durum yaşandı. Bir adayın evraklarında gariplik olduğunu tespit eden İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, söz konusu adayla ilgili evrakları genel merkezden talep etti. Bu süreçte adayın SKM programları askıya alındı.

"Evraktaki imzadan şüphelendik"

Söz konusu adayla ilgili gerekli belgeleri toplayan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı evrakın Genel Merkez tarafından düzenlenmediğini tespit etti. Sahte evrakla başvuru yapan adayla ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Parti üyemiz olan G.Ş., bir süre önce İl Başkanlığımıza başvurarak milletvekili aday adayı olduğunu, başvurusunu genel merkezimize yaptığını ifade etti. Kendisinden başvuru evraklarını talep ettik. İlk ilettiği evraktaki imzadan şüphelendik. Bu süre içerisinde SKM’de görev yapan arkadaşlarımız, G.Ş.’nin programlarını askıya aldı. Genel merkezimizle söz konusu ismin aday adaylığı başvurusu yapıp yapmadığı yönünde iletişime geçtik. Gerekli evrakları istedik. Herhangi bir başvuru yapılmadığı tarafımıza iletildi. Bugün itibariyle G.Ş.’nin partimizden ihraç edilmesi için işlemlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca parti avukatlarımız tarafından G.Ş. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bilinmelidir ki İYİ Parti, hukuk devletinin güvencesidir. Biz bütün adaylık başvurularımızı hukuk çerçevesinde değerlendiririz. Kamuoyunda en ufak bir tartışmaya mahal verecek durumları engellemek için hareket ederiz. Bugün diploma tartışmalarının halen gündemde olduğu siyasi atmosferde Kocaeli İl Başkanlığımız talihsiz bir olay yaşamış ve sahte evraklarla aday olmuş gibi davranan bir şahısla karşı karşıya kalmıştır. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı olarak gereğini ivedilikle yaptık ve hukuk dışı bu durumun önüne geçtik. İnanıyoruz ki 14 Mayıs’ta da halkımız gereğini yapacak ve hukuk dışı bütün durumların önüne geçecektir" ifadelerine yer verildi.