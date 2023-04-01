İYİ Parti İl Başkanlığı’na sıktığı kurşun isabet eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul İYİ Parti İl Başkanlığı’na isabet eden kurşuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen zanlının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Melikşah E. ifadesinde, “Başka türlü bir gayem olsa ruhsatlı silahla hareket etmezdim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi” dedi.

Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na 30 Mart günü saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmişti. İsabet eden kurşunu sıkan şüpheli Melikşah E. hakkında ‘silahlı tehdit’, ‘nitelikli mala zarar verme’, ‘korku, kaygı, panik oluşturacak tarzda silah ile ateş etmek’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Melikşah E. olaya ilişkin kurulan özel ekibin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Melikşah E.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

“Karayolu istikametindeki yöne doğru sayısını hatırlamadığım şekilde ateş ettim”

Şantiye şefi olduğunu söyleyen Melikşah E., “Şantiyedeki hususlarla ilgili 7/24 bana talimatları olur. Taşeronu olduğumuz firmanın güvenlik görevlileri vardır ancak bizim şantiye alt tarafta kaldığı için o güvenlikçiler bizim bölgeye uğramamaktadır. Bu sebeple güvenlik hususunda zafiyet doğup bununla da benim ilgilenmem gerekiyor. Olay günü D 100 Karayolu tarafında bulunan tel örgülerde farklı zamanlarda kesilmeler gördüm. Ben sürekli şantiyede durmuyordum. Geldiğimde bu tür bilgi aldım. Beni olay günü şantiye çalışanı arayarak yine şantiyenin çevre tellerinin kesildiğini ve malzemenin tellere yakın yere atıldığını söyledi. Ben o esnada evde iftarı bekliyordum. Aldığım bilgi üzerine ruhsatlı olan silahımı da yanıma alarak tekrar şantiyeye gittim. Silahlı hırsızlarla bir münakaşa yaşayabilme endişemden dolayı yanıma aldım. Şantiyenin D 100 yolu tarafından 3 kişinin tırın ağır bir malzemesini taşımaya çalıştıklarını gördüm. Bölge karanlıktı. Daha önce çalınmaya çalışıldığını fark ettiğimiz ve sonrasında şantiyeye geri aldığımız malzemeleri çektiklerini gördüm. Hatta bu olaya ilişkin görüntüleri şantiye şefime fotoğraflar attım. Bu şahısları gördükten sonra 3-4 el havaya doğru ateş ettim. Ancak şahıslar sanırım kurusıkı sanarak oralı olmadılar. Yüzleri karanlıktan dolayı görünmüyordu. Üzerlerine birkaç adım daha yaklaşıp 3-4 el havaya doğru ateş ettim. Sinirlenerek kalkıp yine D 100 Karayolu istikametindeki yöne doğru sayısını hatırlamadığım şekilde ateş ettim. Bunun üzerine şahıslar eşyaları bırakıp kaçtılar” dedi.

“Polislerin beni beklediğini biliyordum”

Melikşah E. ifadesinde, “Bunun üzerine ben çalınmaya çalışılan malzemeleri tek başıma yukarı doğru çektim. Taşeronu olduğumuz firmanın gece güvenlikçisinin yanına giderek bizim bölgede hırsızlık olduğunu söyleyerek ‘kamera görüntüsü bulabilir miyiz’ diye sordum. Kameraların açısının o bölgeyi görmediğini söylediler. Sonrasında şantiyeyi bir tur daha gezip oradan araçla ayrıldım. Olay gününden sonraki gün şantiyeye geldim. Öğlen saatlerinde İYİ Parti’ye gelen mermilerle ilgili konuyu arkadaşım söyledi. Ben de konuyu öğrenince eve geçip bulundurma ruhsatı silahımı alarak şantiyeye geri geldim. Zaten polislerin beni şantiyede beklediğini biliyordum. Döndüğümde polislere silahı teslim ettim” şeklinde konuştu.

“Mermilerin İYİ Parti’ye geleceğini hiç düşünmedim”

Şüpheli Melikşah E., “Ben attığım mermilerin İYİ Parti’ye geleceğini hiç düşünmedim. Partinin bulunduğu yer ve şantiyenin bulunduğu yer arasında kot farkı var. Benim son yaptığım atışlar aslında ne hırsızlık yapan şahıslara ne de tam karşıya doğruydu, yere ateş ettim. Başka türlü bir gayem olsa ruhsatlı silahla hareket etmezdim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi” dedi.