İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyede

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet kurşuna ilişkin gözaltına alınan şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na 30 Mart günü saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmişti. İsabet eden kurşunu sıktığı iddia edilen şüpheli Melikşah E. hakkında ‘silahlı tehdit’, ‘nitelikli mala zarar verme’, ‘korku, kaygı, panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na’ muhalefet suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan olayın ardından kaçan Melikşah E., kurulan özel ekibin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi.