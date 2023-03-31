İyi Parti İl Başkanlığına düzenlenen saldırıya resen soruşturma

İstanbul İyi Parti İl Başkanlığına düzenlenen saldırıya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İyi Parti İl Başkanlığına bugün 11.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya yönelik olarak şüpheliler hakkında ‘silahlı tehdit’, ‘nitelikli mala zarar verme’, ‘korku, kaygı, panik tarzda silah ile ateş etmek’ ve ‘ateşli silahlar kanununa’ muhalefet suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.