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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği öne sürülen Hüseyin Tarık Arda, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği öne sürülen Hüseyin Tarık Arda, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Asayiş 09.11.2021, 15:33
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği öne sürülen Hüseyin Tarık Arda, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.