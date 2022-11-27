Son Dakika
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Kongresi’nde çıkan kavga kamerada
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Kongresi’nde çıkan kavga görüntüleri kameraya yansıdı.
Asayiş 27.11.2022, 21:26
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Kongresi’nde çıkan kavga görüntüleri kameraya yansıdı.
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Kongresi’nde çıkan kavga anının görüntüleri kameraya yansıdı. İYİ Partili Ümit Altun, aralarında husumet bulunduğu kişiler tarafından darp edildi. Baygınlık geçiren Altun, hastaneye kaldırıldı.