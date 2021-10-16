İyi iş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından Side’de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen bir otele yapılan baskında, Türk vatandaşı erkek ile Özbekistan uyruklu kadın fuhuş esnasında yakalandı. Aynı otel içerisinde internet escort sitesinde kullandıkları telefonlarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alınan H.Ö. ve S.F. isimli şüpheliler İnsan Ticareti kapsamında Zorla Fuhuş Yaptırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Side Mahallesinde H.Ö. ve S.F. isimli şahısların iyi bir iş imkanı ve bol para kazanma vaatleriyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları borçlandırma ve çaresizliğinden yararlanmak suretiyle kendileri tarafından işletilen otelde fuhuş yaptırdıkları ihbarı üzerine jandarma düğmeye bastı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat JASAT Timleri ve Side Karakol Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu otele operasyon düzenlendi. Operasyonda; işletmenin bir odasında Türk vatandaşı erkek şahıs ile Özbekistan uyruklu kadın fuhuş yaptıkları esnada yakalanırken H.Ö. ve S.F. isimli şüpheliler ise aynı otel içerisinde internet escort sitesinde kullandıkları telefonlarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayın mağduru olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu kadın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken yakalanarak gözaltına alınan H.Ö. ve S.F. isimli şüpheliler insan ticareti kapsamında zorla fuhuş yaptırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yüzlerini kapatmaya çalışmaları dikkat çekti.