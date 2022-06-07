İvedik OSB’de vatandaşlar mahsur kaldı

Ankara’da etkili olan sağanak yağış sonucu İvedik’te çok sayıda işyeri sular altına kaldı.

Yenimahalle ilçesi İvedik OSB’de sağanak yağış sonucu bir çok işleri ve araç sular altında kaldı. Bir işyerinde 10 kişi mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.