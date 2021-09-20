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İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması

Kız öğrencisiyle ilgili tepki çeken anısını anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, üniversite rektörlüğünce soruşturma başlatıldı.

Asayiş 20.09.2021, 11:16
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisiyle ilgili taciz içerdiği iddia edilen videodaki anlatımı tepki çekti.

Geçmişte yaşadığı bir durumda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisine tokat attığını söyledi.

"TOKAT ATTIM"

Öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." dedi.

"BANA BAK, BABAN BUNU YAPTI MI DEDİM"

Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim, baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Rektörlük açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı, en net tavır göstermeyi gerektirmektedir. Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır." denildi.

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