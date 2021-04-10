İtfaiyenin suyu bitince kazma kürekle müdahale ettiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan arazi yangınında, müdahaleye gelen itfaiye aracının su basma aparatı arıza yapınca ikinci itfaiye olay erine çağrıldı. Gelen itfaiye aracı yangına müdahale ederken bu defa da su bitti. Üçüncü itfaiye gelinceye kadar itfaiye ekipleri bu defa kazma kürek ile yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Değirmendere Mahallesi’nde bir arazide meydana geldi. Zeytin ağaçlarının tutuştuğunu gören çevre sakinleri durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye aracı yangına müdahale etmek istedi, fakat su püskürtme aparatı arıza yaptı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ikinci itfaiye aracı geldi. Müdahale sırasında destek için gelen itfaiye aracının da suyu bitti. Üçüncü itfaiye olay yerine gelene kadar itfaiye ekipleri alevlerin çevreye sıçramaması için kazma kürek ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar.