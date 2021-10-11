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İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

Osmaniye’de bir evin bahçesinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu eve sıçramadan söndürüldü. İki katlı evin ikinci katında bulunan plastik pencerelerin zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Asayiş 11.10.2021, 15:14
İtfaiyenin erken müdahalesi evi yanmaktan kurtardı

Osmaniye’de bir evin bahçesinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu eve sıçramadan söndürüldü. İki katlı evin ikinci katında bulunan plastik pencerelerin zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8043 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil bir evin yan tarafındaki bahçede bulunan odunlar ve çalılar tutuştu. Alevlerin büyümesi üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin eve sıçramışını önlerken iki katlı evin ikinci katının plastik penceresi zarar gördü.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatılırken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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