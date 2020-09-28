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İtfaiyenin 20 metre karşısındaki mobilya mağazasında yangına jet müdahale
EDİRNE’DE İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20 METRE KARŞISINDA BULUNAN MOBİLYA MAĞAZASININ EK BİNASINDA ÇIKAN YANGINI FARK EDEN İTFAİYE EKİPLERİ, ALEVLERİ TÜM BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRDÜ.
Asayiş 28.09.2020, 17:53
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Edirne’de İtfaiye Müdürlüğü’nün 20 metre karşısında bulunan mobilya mağazasının ek binasında çıkan yangını fark eden itfaiye ekipleri, alevleri tüm binaya sıçramadan söndürdü.
Edirne’nin merkez 1. Murat Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının ek binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mağazanın 20 metre karşısında bulunan Edirne İtfaiye Müdürlüğü’ndeki itfaiye ekipleri alevleri görünce hızlıca yangın mahalline giderek yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu tüm binaya sıçramadan söndürülen yangında, ek binada maddi hasar meydana geldi.
Birçok mobilyanın da kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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