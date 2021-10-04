İtfaiyeden yavru köpek kurtarma operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, itfaiye ekipleri, Kargın Mahallesinde rögara düşen yavru köpeği kurtararak annesiyle buluşturdu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne denk gelen kurtarma çalışması sonrasında itfaiyeciler, “Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez” sözüyle Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutladı. Bigadiç ilçesine bağlı Kargın Mahallesi’nde vatandaşların ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri, rögara düşen yavru köpeği kurtararak kardeşleri ve annesiyle buluşturdu. Çevredeki vatandaşların da yardım ettiği kurtarma operasyonunda anne köpek rögara düşen yavrusunun yanından hiç ayrılmadı.