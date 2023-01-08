İtfaiyeden ’Ömür’lük şefkat

Antalya’da 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 14 aylık kızının yardıma itfaiye ve polis ekipleri yetişti. Ekipler kucağına alarak dumandan kurtardıkları minik Ömür’ün ağlamaması için adeta seferber oldu. Anne, itfaiye ekiplerinin kollarında binadan çıkartılırken bir itfaiye eri sürekli minik kıza bir şeyler anlattı, polisler de zaman zaman severek ağlamasını önledi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 88 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4’uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın mutfak balkon kapısından dışarı dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis, sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa surede söndürüldü.

Yangın anında içeride bulunan Gözde Cambaz (30) ve 14 aylık kızı Ömür’ün yardımına ise ekipler yetişti. Ekipler tarafından dışarıya ilk olarak minik Ömür çıkarıldı. İtfaiye ekibinin kucağında dışarı çıkarılan minik kızın ağladığını gören itfaiye ekibi, kucağındaki çocuğa itfaiye aracını anlatarak oyalamaya çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri minik kızın ağlamaması için adeta seferber oldu.

Ardından ise ekiplerin kollarında anne dışarı çıkarıldı. Anne ve bebeğini yine ilk teselli eden ekipler oldu. Yangında uykuda yakalanarak dumanda etkilenen anne ise bir sure sonra gözyaşlarını tutamadı. Anne ve bebeği sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede yangının mutfakta yemek yapıldığı sırada tencerenin ocakta unutulması ile çıktığı tespit edildi. Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.