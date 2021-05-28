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İtfaiyecilere bıçaklı tehdit

Bursa’da yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı 6 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit etti. Yoğun dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 28.05.2021, 14:34
İtfaiyecilere bıçaklı tehdit

Bursa’da yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı 6 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit etti. Yoğun dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi 1. Kara Osman sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildikten sonra çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir kişi ise, geç kalmakla suçladığı itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit etti.

Meraklı kalabalığı dağıtmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 5 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini bıçakla tehdit eden kişi polis tarafından aranıyor. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlattı.
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