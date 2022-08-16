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İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı

Edirne’de yolun kenarına uçan otomobilde bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Asayiş 16.08.2022, 21:50
İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı

Edirne’de yolun kenarına uçan otomobilde bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi’nde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazadan yara almadan kurtulan anne ve kızı, dakikalarca gözyaşlarına hakim olamadı. Maddi hasar oluşan aracın, çekiciyle otoparka kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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