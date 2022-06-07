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İtfaiye ekiplerinden ’tavuk kurtarma’ operasyonu

Kocaeli’de boş arazide mahsur kalan tavuklar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 07.06.2022, 17:17
İtfaiye ekiplerinden ’tavuk kurtarma’ operasyonu

Kocaeli’de boş arazide mahsur kalan tavuklar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan vatandaş, tavuklarını ve horozunu göremeyince çevreyi aradı. Tavuklarının, evinin ilerisinde bulunan yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan boş araziye indiğini ve geri çıkamadıklarını fark eden vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, tavukları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uzattıkları merdiven yardımıyla 4 metrelik duvardan boş araziye inip, tavukları mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibine teslim etti.

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