banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmetçiğin bayramı ‘vatan' nöbeti
Mehmetçiğin bayramı ‘vatan' nöbeti
Evin anahtarını ailesine veren eş şimdi yandı
Evin anahtarını ailesine veren eş şimdi yandı
Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin halkına destek verdi
Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin halkına destek verdi
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor

İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu

Bursa’da ağacın tepesindeki yuvasından beton zemine düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yara almayan yavru kuş, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına geri konuldu.

Asayiş 13.05.2021, 08:39
İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu

Bursa’da ağacın tepesindeki yuvasından beton zemine düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yara almayan yavru kuş, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına geri konuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Nilüfer’in Üçevler Mahallesi’nde bir ağacın tepesinden yavru kuş düştüğü ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, şans eseri yaralanmayan yavru kuşu, 30 metrelik merdivenle yuvasına geri koydu. İtfaiye ekiplerinin bu hareketi vatandaşlar tarafından takdir topladı.
Yorumlar (0)
17°
açık