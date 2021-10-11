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İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde kedi aradı

Bolu’da, yangın çıkan evde kedi olduğunun söylenmesi üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdüğü evde kedi araması yaptı. Evin odalarında yapılan aramalarda kedi bulunamadı.

Asayiş 11.10.2021, 14:37
İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde kedi aradı

Bolu’da, yangın çıkan evde kedi olduğunun söylenmesi üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdüğü evde kedi araması yaptı. Evin odalarında yapılan aramalarda kedi bulunamadı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yaşamkent mahallesi 4. Ada’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mihriban Öztürk’ün yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması üzerine yangın söndürüldü. Yangında, yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Evde kedi arandı

Evde 2 kedinin beslendiği ve birisinin dışarı çıkmadığının söylenmesi üzerine yangın söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri kediyi bulmak için tekrar eve girdi. Evin odalarında yapılan aramalarda evde olduğu iddia edilen kedi bulunamadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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